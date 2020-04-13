Murat Muratoğlu: İktidar bir taşla kuş sürüsü vuruyor

Kim düşünmüşse tebrikleri hak ediyor. İktidar bir taşla kuş sürüsünü vuruyor. Üç ay boyunca işten çıkarma yasaklanıyor. Ücretsiz izne çevriliyor. Ücretsiz izin alan çalışanlara günde 39 lira 24 kuruş destek veriliyor.

Nitekim kimse işten çıkartılamayacağı için işsiz sayısı artmıyor. İşsizlik düşük görünüyor!

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Sayemizde kimse işten çıkarılmıyor diye havası atılıyor!

Kısa çalışma ödeneğinden en az 1.752 lira, en fazla 4.381 lira alabilen çalışanların tamamı, ücretsiz izin düzenlemesiyle sadece 1.170 lira alıyor.

Bu sayede bütçeye kişi başı 582 lira ile 3.211 lira arasında daha az yük biniyor. İşsizlik sigortasından daha az ödeme yapılıyor.

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İŞKUR, bundan sonraki kısa çalışma başvurularının çoğunu ret edecek. Zira bütçede İşsizlik Fonu’na ödenecek para olmadığından, daha az para basılacak.

Ücretsiz izin müessesesi meşrulaşacak. İleride rutin bir uygulama olacak.

Murat Muratoğlu’nun yazısı