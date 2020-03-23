Murat Muratoğlu: İhtiyaçlarını karşılayacak paraları nasıl kazanacaklar?

Virüs; Türkiye ekonomisini iyice hasta etti, yönetim yetmezliğine götürdü, yatağa düşürdü… Ocak ayının başından beri işin bu boyuta ulaşacağı hatta daha da fenalaşacağı belliydi… Bağıra bağıra geldi!

Umre ziyaretlerini siyaseten engelleyemeyen bir yönetimin bu süreci iyi yönettiği söylenebilir mi? Bu saatten sonra sabaha kadar dua et bakalım kurtarabilecek misin ekonomiyi?

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Neden insanları evlerinden çıkmamaya ikna edemiyorlar? Bu insanlar dışarı çıkmazlarsa zaten yaşayamayacaklar! İhtiyaçlarını karşılayacak paraları nasıl kazanacaklar?

Devlet olarak çıkıp bu parayı onlara verebiliyor musun? Hayır! Peki neden? Uçak inmeyen havaalanları, kimsenin geçmediği yollar yaptın. Kasada tek kuruş para bırakmadın!

Murat Muratoğlu’nun yazısı