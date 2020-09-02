Murat Muratoğlu: Hissettiniz mi? Zenginleştiniz halbuki…

Hissettiniz mi? Zenginleştiniz halbuki… Hem de hiçbir şey yapmadan… İstatistik kurumu hesaplama değişikliği yaptı. Tam 480 lira kişi başı… Versinler o zaman paramızı… Veremezler. Çoktan yediler!

Uygulanan maliye ve para politikaları ile yıllardır fakirleşen ülke İstatistik kurumu hesaplama yöntemi değişikliğiyle ufak da olsa yine zenginleşti bu sayede…

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Değişen hesaplama yöntemleri bile artık dikiş tutmaz hale geldi. Yapılan onca revizyona rağmen aradan geçen 7 yılda tamı tamına 3.500 dolar fakirleştik kişi başına… Resmi rakamlarla…

Bu yıl ise tam bir felaket… Hesaplama değişikliği fayda etmeyecek… Ülke kişi başına en az 750 dolar, hane başına en az 3000 dolar fakirleşecek.

Zira büyüme fakirhanelerden değil malikanelerden geliyor. Kendileri ve çevreleri zaten hanedan, büyümeden duramıyor!

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Murat Muratoğlu’nun yazısı