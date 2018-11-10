Murat Muratoğlu: Hiç mi ekonomi eğitimi görmediniz? Hepiniz mi kopya çektiniz?

Hiç mi ekonomi eğitimi görmediniz? Hepiniz mi kopya çektiniz? Şunu ödenebilir bir meblağda tutsanız hiç değilse gelir elde edeceksiniz. Şimdi kaçak telefonlarla daha çok mücadele edeceksiniz. Kendi sigarasını sarmasın diye sigara kâğıdına vergi getirildi.

Kendi içkilerini üretmesin diye satılan alkolün içine tat bozucu eklendi. Yine de ne oldu topladığın vergi? Her geçen gün eridi! İçki içen kimyacı gibi kendi içkisini damıtıyor. Sigara saran zaten kaçak kâğıt alıyor.

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Esas bugün Erdoğan’ın 100 günü kapsayan eylem planının 100’üncü günü… Önemli ve öncelikli gördüğü projelerle 100 günde ülkeyi düze çıkartacağını iddia etmişti. Tam da 10 Kasım’a denk gelmesi kader mi?

Murat Muratoğlu’nun yazısı