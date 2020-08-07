Murat Muratoğlu: Herkes biliyor ki krizin barometresi dolar kuru

Herkes biliyor ki krizin barometresi dolar kuru… Türkiye’de kriz algısı döviz kuruyla paralel… Sadece krizi gizlemek için 2019 başından beri 100 milyar dolardan fazla dövizi, artışı durdurmak için satarak heba ettiler.

Her şeyden önce artık dövizinin yeterli olmadığını kabul edip faizlerdeki ve kurlardaki baskıyı yumuşatacaksın. Ya faizleri artıracaksın ya kurları yukarı taşıyacaksın.

Reklam

Bunun işe yaraması için de eline kılıcı alıp Ayasofya’nın yolunu tutacaksın… İşin aslı kılıç hafif gelir, kucağına kullanamadığımız S-400’lerden birini oturtacaksın duaya öyle başlayacaksın… Belki ekonomiyi toparlarsın!

Murat Muratoğlu’nun yazısı