Murat Muratoğlu: Herhalde İslamiyet yayılırken bu kadar para harcanmadı!

Diyanet’in parası her yıl olduğu gibi bu yıl da yetmedi, iki hafta önce ek bütçeistedi! Diyanet İşleri Başkanlığı’na ayrılan 7.7 milyar liralık ödenek, 8.3 milyar lira olarak güncellendi.

Peki, parasız din olmuyor mu? Bu iş Allah rızası için değil miydi? Diyanet 6 ayda 4 milyar lira harcamış. Herhalde İslamiyet yayılırken bu kadar para harcanmadı!

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Bütçe hazırlanırken teknik olarak kime ne kadar vereceğin, nereye para göndereceğin bellidir oysa… Hiç beklemediğin bir harcama mı çıkıyor ki Diyanet’in bütçesi açık veriyor?

Zira içki, kumar, gece hayatı gibi kötü alışkanlıkları da yok! Ar-Ge yaptı desen o da mümkün değil… Neyi araştırıp geliştireceksin?

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Murat Muratoğlu’nun yazısı