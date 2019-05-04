Murat Muratoğlu: Her net rezerv bitti, Türkiye’nin kaderi değişti!

Erdoğan, “Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik gayri samimi açıklamalarla bir psikolojik olumsuz hava oluşturmanın gayreti içindedir” dedi. Aklıma Nükhet Duru şarkısı geldi: “Cambaz, ip üstünde oynuyor. Cambaz, ip üstünde ağlıyor. Hayat ip üstünde geçiyor.”

Bırak ipi, Merkez Bankası düz yolda yürüyemiyor. Katakulli yapayım derken bir de yabancı analistlere ebeleniyor!

Net rezervler neden önemli? Bir kez 1994’te, bir kez de 2001’de bitmişti. İkisinin de sonunda IMF geldi. Hatta ikincisinden sonra AKP hayatımıza girdi. Her net rezerv bitti, Türkiye’nin kaderi değişti!

Murat Muratoğlu’nun yazısı