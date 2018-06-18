Murat Muratoğlu: Her daim Türkiye’nin kötülüğü için çalışan İngiltere’den gelen borç 34 milyar dolar…

Bizim dış yatırım ve borca ihtiyacımız var. Bu kadar net… Haliyle yurtdışından para talep ediyoruz. Veren kim? Her daim Türkiye’nin kötülüğü için çalışan İngiltere’den gelen borç 34 milyar dolar… Nazi diye suçladığımız Almanya 25 milyar dolarda… Darbecileri koruyan Amerika’ya 27 milyar dolar borçluyuz. Hele referandum düşmanımız Hollanda’ya ne demeli? Onlar da bize 20 milyar dolar borç vermişler. Hepsinden geçtim, 580 bin kişilik Lüksemburg’a borcumuz 8 milyar dolar. İşte bu düşmanlar bizi paraya boğmuşlar. Tabii faiziyle… İyi de madem biz bunların düşman olduğunu biliyoruz, neden gidip para istiyoruz? Dibine kadar mecburuz!

Murat Muratoğlu’nun yazısı