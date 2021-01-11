Murat Muratoğlu: Hepsi suni gündem… Ekonomi konuşulmasın, mevzu yolsuzluklara taşınmasın

Hepsi suni gündem… Bugün var yarın yok. Oysa zamlar, fakirleşme, işsizlik… Her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Ekonomi konuşulmasın. Mevzu yolsuzluklara taşınmasın. Tartışılması teklif dahi edilmesin. Herkes bu durumu sadece kendi sorunu sansın… Ülkeyi yönetenlerin yeteneksizlikleri ortaya dökülmesin.

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Elektriğe, doğalgaza, mazota, otoyol ve köprülere hemen her şeye yapılan zamların hayata yansımama olasılığı var mı? Yok! Belli ki ilgilenmiyorlar.

Anketlere bakıyoruz ülkeyi yöneten partinin anketlerdeki oy ortalaması yüzde 35 seviyesinde… Yancısı da yüzde 7’lerde… Hâlâ memnunlar…

Demek ki daha da sürünmek için yerimiz var. Her zaman kurunun yanında yaş da yanar. Daha da kötüsünü görünce ancak anlayacaklar. Merak etmesinler yakında tam da istediklerini yaşayacaklar.

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Murat Muratoğlu’nun yazısı