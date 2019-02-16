Murat Muratoğlu: Hedefler tuttuğu için mi iktidar işportacılık yapıyor!

Bütçe gerçekleşmelerinde “büyük başarı” sağlanmış! Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak sanki Norveç’ten bildirdi. Başarı dediği merkezi yönetim bütçesi, ocak ayında 5.1 milyar lira fazla verdi. Bu yüzden iktidar işportacılığa başladı, değil mi?

Her şey düzeliyor algısı yaratılırken, aslında hiçbir şeyin düzelmediği aşikar. Ele güne inanıp da ekonomiyi karalara boyadılar yar… “Hedefi tutturduk” derler, inananı da çıkar!

Sanayi çökmüş. Enflasyon düşmüyor. Ülke küçülüyor. Borç boyumuzu aşmış… Şirketler konkordato ilan etmiş. İflaslar teker teker geliyor. Açıklanan işsiz sayısı dünyanın 114 ülkesininnüfusunu geçiyor. Zira hedefler tutuyor!

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Murat Muratoğlu’nun yazısı