Murat Muratoğlu: Hazine açık verirse, İşsizlik Fonu devreye girecek, açığı kapatacak

Sahi işsizler sefaletten kırılırken toplanan paralar ile ne yapılır? Söyleyeyim, bu yoklukta cayır cayır harcanır. Parayı bundan sonra kim idare edecek? Hazine! Hazine kime bağlı? Berat Bey’e…

Hazine açık verirse, İşsizlik Fonu devreye girecek, açığı kapatacak. Gerekirse fondan avans para çekilecek. Soran olursa hesapta duruyor dersin, makbuz gösterirsin.

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Kim bilecek? Nasıl olsa kimse “Hadi parayı öde” demeyecek.

Peki, kim denetleyecek? Kimse!

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“Tek Hesap” Sayıştay denetiminden muaf… Gerçi daha önce denetledi de ne oldu? Sayıştay araştırdı, 552 milyon liranın kayıp olduğunu bildirdi. Belli ki birileri indiragandi… Hayret valla; Ne olduğu, nerede olduğu, kimin aldığı bir türlü bulunamadı!

Murat Muratoğlu’nun yazısı