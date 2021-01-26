Murat Muratoğlu: Hanginiz aldı benim yükseltilmiş hayat kalitemi?

Çıktı, ciddi ciddi; “Her bir vatandaşımızın hayat kalitesini hiç olmadığı kadar yükseltirken, dünyaya bakışını genişlettik” dedi. Dedikleri doğruysa hanginiz aldı benim yükseltilmiş hayat kalite mi?

Nasıl da inanmışsam bir ara “Yoksa ben her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyim” diye sorguladım kendimi… Pasaportumu kontrol ettim nerenin vatandaşı olduğumdan emin olmak için…

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Oturdum düşündüm, acaba dili sürçtü de, “her bir yandaşımızın” mı demek istedi? Yine de bana biraz abartı geldi. Çok yükseldiği için gözden kaybolmuş olabilir mi?

Murat Muratoğlu’nun yazısı