Murat Muratoğlu: Hanehalkı büyüyemedi ama hanedan semirdi

Ha yüzde 1.8 büyüdü, ha yüzde 18… Cebine bakan, boş boş bakmaya devam etti. Bu büyüme kediyse ciğer neredeydi?

Büyüyen fakirhaneler değil malikâneler… Hanehalkı büyüyemedi ama hanedan semirdi… Sonuçta hepimiz aynı gemide değil miyiz işte? Büyüdük derlerse uzatma, bak önüne…

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Peki, devletin geliri mi arttı? Hayır! Demek ki borçlandı. Harcadıkça harcadı! Sahi devlet kimin adına borçlandı? Millet cayır cayır harcamaları keserken devlet paraları nereye aktardı?

Madem büyümüşüz, zenginleşmiş miyiz? Büyümüşüz de işsizlik mi azalmış? Büyümüşüz de ihracatımız mı artmış? Yoksa milleti uyutup da mı büyütmüşler? Ninni mi söylemişler?

Murat Muratoğlu’nun yazısı