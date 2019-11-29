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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Hamdolsun ekonomimiz bütün nalları topladı!

Oğlum oradan 2020 yılı için yüzde 8.5, 2021 yılı için yüzde 6, 2022 için de yüzde 4.9 enflasyon paketle… Saray’dan Berat Bey’in siparişi, biraz acele…

 Berat Albayrak bu açıklamaları yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Bugün ekonomisini toparlamış bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu kalabalığa… Yanlış mı geldim yoksa? Peki, ülke ekonomisinin toparlandığından haberi var mıydı? Ekonomi zaten hep çok iyi değil miydi? Ne zaman bozuldu ki toparlandı? Hamdolsun ekonomimiz bütün nalları topladı!

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Murat Muratoğlu’nun yazısı

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