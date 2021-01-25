Murat Muratoğlu: Halk her geçen gün fakirleşecek, sefalet yükselecek

Hemen her gün ekonominin sabote edildiğini iddia ediyorlar. Esas işin tehlikeli kısmı da burası… Hata yaptıklarına inanmayacak kadar yüksek egoya sahiplerse, düzelmeyeceklerdir. Nitekim umut verici hiçbir söylem yok ortada…

Normal şartlarda bu kadar hızlı artan fiyatların ardından geri çekilmeler ve durağanlaşma olağandır… Ancak ortamı o kadar çok geriyorlar ki, sanki inadına yükselmesini istiyorlar.

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Gerçeklere odaklanınca ortaya dış mihraklar değil, ekonomik ve politik kırılganlıklar çıkıyor. Bu durum artık sayıların arkasına saklanamıyor. Her yerde görebiliyorsunuz.

Bunun ceremesini bugün, yarın, bir hafta, bir ay değil 2021 yılı boyunca çekeceğiz. Sonrasında belki 2022, 2023 diye devam edecek. Halk her geçen gün fakirleşecek. Sefalet yükselecek.

Murat Muratoğlu’nun yazısı