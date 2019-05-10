Murat Muratoğlu: Haberlerde ‘Türk Lirası negatif ayrıştı’ deyiver, kimse anlamasın…

Para politikası ile işleri düzeltebileceğini sanan bir grup insan… Seçime yüksek dolar kuru ile girilmesin diye yurtdışında Türk Lirası piyasasını kuruttular, centilmenlik anlaşmasını bozdular. Sözde günü kurtardılar!

Ya şimdi? O gün 5.50’ye çıktığı için operasyon yapılan dolar kuru 6.20’yi aştı… Bu arada sadece dolar yükselmedi, Türk Lirası bütün paralara karşı alçaldı! Doların büyümesi yanında ülke küçüldü cücük kadar kaldı.

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Haberlerde “Türk Lirası negatif ayrıştı” deyiver, kimse anlamasın… Kafalar karışsın. Yüzde 18’de olan faizler yüzde 24’te… Borsa 15 bin puan aşağıda…

Ya Türkiye’nin uluslararası piyasadaki iflas riski? CDS dediğimiz bu güzide göstergemiz 160 puan arttı! Anlamı Türkiye ekonomisi yan yattı!

Murat Muratoğlu’nun yazısı