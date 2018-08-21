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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Güvenip ev alan olursa beyefendi zararı karşılayacak mı?

Sahi kim alacak bu konutları? Alıcı cephesi kredi batağında… Daha neresine alacak kredi? Zira bankalar konut kredisi işinden çekildi. Bu faizlerle alınan konut kredisinin de kârlı olmayacağı aşikar… Kampanya yapıp kamu bankaları görev zararı yazarak ucuza kredi verse bile, o iş hikaye…

İnsanların geliri yükselmedi ki… Devalüasyon oldu, bütün ülke fakirleşti! Yaşam pahalandı, insanların alım gücü azaldı. Daha da azalacak. İnsanlar bunu önümüzdeki aylarda çok daha net hissedecek. Yaşam derdine düşecek.

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Ülke resesyona girdi. İşsizlik artacak. Sizce çalışanlar zam mı alacak? Tüketici güveni, yerlerde… Bulduğu her kuruşu saklayacak. Bırakın konut almayı, fiyat soran bile olmayacak. Ne diyordum? Hah! Güvenip ev alan olursa, iki kat para kazanmaktan geçtim, devletin tahvil faiz oranı kadar kazandırmazsa, beyefendi zararı karşılayacak mı?

Murat Muratoğlu’nun yazısı 

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