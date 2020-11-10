Murat Muratoğlu: Git! Git! Gitme kal, yalan söyledim…

Berat Albayrak doğruyu yaptı. Kendi isteği ile giden birinin arkasından iyi bir şey söylemeyeceksen çok fazla konuşmayacaksın.
Hadi git! Git! Gitme kal, yalan söyledim… Doğru değil ayrılığa daha hiç hazır değilim… Neyse, bakalım sıradaki kim?
Yaramazlara biraz batar!
Berat Albayrak doğruyu yaptı. Kendi isteği ile giden birinin arkasından iyi bir şey söylemeyeceksen çok fazla konuşmayacaksın.
Hadi git! Git! Gitme kal, yalan söyledim… Doğru değil ayrılığa daha hiç hazır değilim… Neyse, bakalım sıradaki kim?
Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa talebinin kabul edildiğini açıkladı.
AKP’li bir yetkili, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifa etme biçiminin partiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a zarar verdiğini söyledi.
Hazine ve Maliye bakanlığından istifa eden Berat Albayrak’ın, istifasını duyurduğu Instagram hesabına ulaşılamıyor.
Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifa etmesinin ardından, göreve Lütfi Elvan getirildi.