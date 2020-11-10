Murat Muratoğlu: Git! Git! Gitme kal, yalan söyledim…

Berat Albayrak doğruyu yaptı. Kendi isteği ile giden birinin arkasından iyi bir şey söylemeyeceksen çok fazla konuşmayacaksın.

Hadi git! Git! Gitme kal, yalan söyledim… Doğru değil ayrılığa daha hiç hazır değilim… Neyse, bakalım sıradaki kim?

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Murat Muratoğlu’nun yazısı