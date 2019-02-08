Murat Muratoğlu: Gıda fiyatları neden yüksek?

Gıda fiyatları neden yüksek? Arz-talep meselesi… Üretilen ürün 82 milyon kişiye yetmiyor. Ülkeye yerleşen milyonlarca Suriyeli ve bilumum mülteciyibeslemiyor. Her şey dahil sistemine gelen turistleri kesmiyor…

Tarımsal üretimde kullanılan dışa bağımlı gübre, yem, ilaç, mazot gibi girdilerin fiyatı düşmedi. Girdi maliyetlerini düşürmeden, fiyatlar nasıl düşebilir ki?

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Üretim mi arttı? 2018 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve bitkisel ürünlerde yüzde 5.8, sebzelerde yüzde 2.6 azaldı. Bu yıl daha da fena başladı.

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Sahi yıllardır ne yapıldı? Fiyatlar artmasın, seçim öncesi vatandaş hayıflanmasın diye ithalatın önünü açtı. Çiftçi ürettiğini zararına sattı. Para kazanamadı. Tarlayı ekemedi. Çocukları kente gitti. AVM’lerde işe girdi.

Murat Muratoğlu’nun yazısı