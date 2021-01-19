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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Fazla vergi gelirinin adını nasıl tasarruf koydun?

Bunu bir de ‘tasarruf sağladık’ diye anlatıyorlar. Paşam hiç zahmet etme, “Bu yıl 750 milyar lira bütçe açığı hedefliyo­ruz” diye başla… Yılso­nunda açık 350 milyar lira olsa bile “400 milyar lira tasarruf ettik” dersin, geçersin. Belki bunu millet yer… Lakin ekonomiden biraz anlayan biri yer mi? Tasarruf harcamamakla olur. Oysa ki; 56 milyarı fazla vergi toplamaktan geliyor bu tasarrufun! Sahi fazla vergi gelirinin adını nasıl tasarruf koydun?

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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