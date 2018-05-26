Murat Muratoğlu: Faiz artışından sonra zaten inşaat nalları dikti

Vay arkadaş! AKP seçim müjdesi verdi; “Park yapacağız” dedi, millet sevindi. Olması gereken zaten bu değil mi? Hayret, 16 yıldır yeşil alanların tamamını betona gömen parti birden yeşilci kesildi. Faiz artışından sonra zaten inşaat nalları dikti. Oraya plaza dikse kime satacak ki?

Üçüncü Havalimanı’nı açmak için en az 8 milyar dolar değerindeki Atatürk Havalimanı yıkılacak. Yatırımlar çöp olacak. Paranın lafı olmaz… Zenginiz biz! İki seçim geliyorsa hepimiz yeşilciyiz… Önce park yaparsın, oyları toplasın. Sonrasında duruma bakarsın. Bir gece ansızın torba yasa, Meclis kararı, kararname… Artık hangisine denk gelirse… Yavaş yavaş yıkarsın!

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Köşeye bir AVM, yanında otopark, ucuna cami… Dükkân, kafeterya, restoran derken bir bakmışsın ortasından altı şerit otoyol geçmiş. Bitişiğine benzinci oturmuş. Otel, motel, kültür merkezi, valilik, polis evi, şehir hastanesi… Deniz tarafı zaten komple kapalı… Birileri oraya köşk yaptı! Şurası rezidanslara ayrıldı… Peki, parktan elde ne kaldı? Ankara, Atatürk Orman Çiftliği de bir şey hatırlatmadı mı?

Murat Muratoğlu’nun yazısı