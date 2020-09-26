Murat Muratoğlu: Faiz artırsan da artırmasan da sonuç aynı! O hale getirdiler

Baktılar çıkış yolu kalmadı, tüm seçenekler kullanıldı, ülkeyi yöneten daha geçen ay “Faizler daha da düşürülecek” diye demeç verirken faizler artırıldı.

Merak ediyorum o kadar konuştuktan sonra gidip de faizlerin yükseltilmesi hakkında konuşma yapacak mı? Vatan haini ilan edecek mi Merkez Bankası’nı?

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Faiz artışında ne olur? Faiz artırımı ekonomiyi daha da daraltır, yatırım yapmayı zorlaştırır. Küçülmeye yol açar. İçinde bulunduğumuz açmaz yüksek faiz yükünü kaldırabilecek durumda değil.

Faiz artmasa ne olur? Dolar fiyatı iyice coşar… Dolar artışı da belirsizlik yaratır. Borçlu şirketleri batırır.

Yani faiz artırsan da artırmasan da sonuç aynı! O hale getirdiler. Tebrikler!

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Murat Muratoğlu’nun yazısı