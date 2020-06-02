Murat Muratoğlu: Eski Türkiye’de insanlar krediyle değil aldığı maaşla giderdi tatile

Sektör destek paketleri açıklandı. Tam da beklediğim gibi çıktı. Bir tanesi haricinde… ‘Tatil kredi paketi’ ne?

Yıllarca unutamayacağınız bir tatil vaat ediyorlar! Bir hafta 10 gün tatil için, 3 yıl borçlanmanızı istiyorlar. Kredi geri ödemesi 6 ay sonra başlıyor.

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Ülkeyi yönetenler acaba düşünüyor mu; neden bir hafta tatil yapacak kadar bile para bulamıyor vatandaşlar? Niye tatil yapmak için kredi çekmek zorunda kaldı bu ülke yurttaşları?

“Eski Türkiye’yi anlatın gençlere” diyor ya… Anlatıyorum işte… Eski Türkiye’de insanlar aldığı maaşla giderdi tatile… Bırak tatili şimdi gidemiyor memlekete, ailesini görmeye…

Murat Muratoğlu’nun yazısı