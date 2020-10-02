Murat Muratoğlu: Ergen tripleriyle sunum hazırlıyorsun, bari ‘Düzelir be kanka’ da yaz tam olsun!

Koskoca ülke ekonomisinin 3 yıllık programını açıklıyorsun, girişine “3 Yeni Meydan Okuma” yazıyorsun? Ergen çocuk tripleriyle sunum hazırlıyorsun. Bari “Düzelir be kanka” da yaz tam olsun!

Hadi konuşurken iyi güzel de grafiklerde “kur saldırısı” diye yazıp çizgi çekmek nedir? Madem saldırı var köşesine de kimin yaptığını iliştir. “Üzgün surat” emojisini de ekledin mi, git yanında selfi çektir!

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İşte böyle bir Yeni Ekonomi Programı açıklandı. Ülke ekonomisi kimlere kaldı? Serinin önceki bölümlerinde dolar kurunun 2020 yılı ortalaması 6 lira olacaktı… Galiba orayı hiç hatırlamadı!

Bu yılın dolar kuru ortalama hedefi 6.91’de… Nitekim geçtiğimiz 276 günde 6.73’lük bir ortalama söz konusu…

Mevcut kur seviyelerinden dolayı her geçen gün ortalama yükseliyor. Doların acilen 7.50’nin altına indirilmesi gerekiyor ki; hiç değilse bu yılı tuttursunlar.

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İndirmek için her şeyi yapacaklar. Ya sonra?

Murat Muratoğlu’nun yazısı