Murat Muratoğlu: Erdoğan, Lozan’ı senaristlere mi emanet etti?

(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan) Önceki gün tarihe verdiği önemden bahsetti; “Tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım” dedi. Sahi “Bu antlaşma, devletimizin tapusudur” lafını kim etmişti? Galiba yine kendi!

Dosya hazırlatmak ne demekse? Aradığımız tarihi belgeyse, baştan hazırlatmak niye? Yok, tarihi yeniden yazacaksa içine Lozan’ı koyacaksa, hezimet olarak sunacaksa, alışığız bunlara…

“Tarihimizi de bilelim. Payitaht Abdülhamid’i izliyorsunuz değil mi? Orada görüyorsunuz” dediydi. Acaba Lozan’ı senaristlere mi emanet etti?

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Murat Muratoğlu’nun yazısı