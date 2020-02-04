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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Enflasyonu sepetindeki güncelleme bu yıl şahane!

Maaş hesaplamalarında açıklanan düşük enflasyon dikkate alınırken, vergi ve zamlarda yüzde 50’den aşağısı kesmiyor. İnsanlar iki ayrı Türkiye’de yaşıyor!

Yüzdeler, virgüller pek bir şey ifade etmezler. Ben size bundan 17 yıl önceki 100 liranızın bugünkü değerinin 21 lira olduğunu söyleyeyim, paranızın değerini oradan hesap edin.

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Devamlı para basıldığı, İktidarın harcaması için Hazine’ye usulsüz ödenek aktarıldığı bir ortamda enflasyonu nasıl durduracaklar?

Merak etmeyin… Ona da dahiyane bir çözüm buldular. İstatistik Kurumu’nun rutin olarak enflasyon sepetinde yaptığı güncelleme bu yıl bir şahane!

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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