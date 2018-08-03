Murat Muratoğlu: Enflasyon yüzde 17’de kalırsa öpüp başına koysun

Hani Merkez Bankası bu yıl için yüzde 13.4 enflasyon hedefi açıkladı ya… Yüzde 17’de kalırsa öpüp başına koysun. Bırak enflasyon sepeti ile oynamayı, sepet havası çalsan kurtarmaz! Sözde büyümede rekorlar kırıyorduk. Büyüme duracak. Türkiye küçülecek. İçe doğru büzüşecek. Zira dolar bazında zaten küçülüyorduk. Bu sefer helvayı tam kıvamında kavurduk. Helva demişken, inşaat sektörü ve enerji sektörü birbiri ardına devrilecek. Bankaların batık kredileri artacak. Devlet bu duruma el koyacak. Ya zararı üstlenecek ya ekonomi kontrolden çıkacak.

Türkiye artık dayanamayacak, IMF’nin şefkat dolu kollarına koşacak. İyi de IMF de yaptırım listesinde… Amerika ona da izin vermeyecek!

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Murat Muratoğlu’nun yazısı