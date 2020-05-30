Murat Muratoğlu: Enflasyon düşüyor, ülke hızlı büyüyor ama vatandaş hem işsiz kalıyor, hem de fakirleşiyor

Türkiye’nin büyüme rakamları açıklandı. Kim açıkladı? İstatistik kurumu; TÜİK… Benim esas gelmek istediğim nokta orası… Zira öncesinde büyüme ile ilgili yorum yapmalı…

İşin özeti, enflasyon düşüyor, ülke hızlı büyüyor ama vatandaş hem işsiz kalıyor, hem de fakirleşiyor. Sahi nasıl oluyor?

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İşte bu verilerin hepsini istatistik kurumu ölçüyor. Normal şartlarda özerk yapıda bağımsız bir kurum olması gerekir ki güvenilir olsun. Sorsan tam da öyledir! Sen sorma, ben anlatayım sana…

Başkan yardımcısının yerine geçen Muhammed Cahit Şirin şimdi istatistik kurumunun başında…

1984 doğumlu Bilkent Üniversitesi mezunu… Her hangi bir akademik başarısı veya bu konuda bilinen bir çalışması yok.

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Neyi var? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Elif Esen ile evlendi… Çiftin nikah şahitliğini ise Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan yaptı. Fazlasına gerek var mı? Yeter de artardı!

Murat Muratoğlu’nun yazısı