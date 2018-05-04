Murat Muratoğlu: Enflasyon düşmeyecek!

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Dünyada sıfır enflasyon varken bizde fiyatlar çift haneli artıyorsa bir de bundan sonrasını düşünün. O gelen aflar, fazladan verilen maaşlar fitil fitil burnumuzdan çıkacak. 16 yıldır yönetip ekonomiyi bu hale getirenler mi derde derman olacak? Son parayı pulu, “seçimlere kadar idare etsek yeter” mantığıyla kullanan bir yönetimden ne bekliyorsunuz ki?

İktidar; “taktik maktik yok, zam zam zam” formasyonuyla ülkeyi yönetiyor. Haliyle ancak bu kadar oluyor. Enflasyon nasıl düşer? Öncelikle bütçenin fazla vermesi lazım… Bütçenin yakın gelecekte fazla vereceği falan yok. Dolayısıyla düşmeyecek! Enflasyon dursa ne fark edecek? Enflasyon düştü deseler mal ve hizmet satın alabilecek misin? Hayır!

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Murat Muratoğlu’nun yazısı