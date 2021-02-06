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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Enflasyon beklenenden kötü geliyor piyasalar seviniyor; neden?

Şu anda Türkiye’nin tek cazip hikâyesi bu… Yüksek faiz ödeyip kısa zaman kazanıyoruz. Başka da şansımız yok zaten… Olması gerekeni yapıyoruz da o zamanı nasıl değerlendiriyoruz?

Ver faizi, getir parayı, düşür doları… Budur meali… Bir ömür boyu sürer mi? Zira kısa vadede, acele plan, program, reform sözleri, bunun için verildi…

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İş öyle bir hal aldı ki, enflasyon beklenenden kötü geliyor piyasalar seviniyor. Neden? Yükselen enflasyonu düşürmek için daha yüksek faiz gerekecek… Bu hesaba göre daha da yükseltilecek…

Bu mantığa göre faizi 3 puan daha arttır yüzde 20 seviyesine daya, al sana dolar 6.5 lira… Ekonomi düzlüğe mi çıkmış olacak bu durumda? Nasıl? Çünkü öküzün dünyası sürdüğü tarla kadardır.

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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