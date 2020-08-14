Murat Muratoğlu: Elimdeki kahveyi bilgisayara döktüm o anda… İthal ediliyor kahve de bilgisayar da… Dolarla!

Gönlümün efendisi Berat Albayrak, günler sonra yüzünü gösterdi… Yandaş haber kanalında canlı yayında… Saltanatın sunucusu; “Ben ekonomiden anlamam” diye başladı.
Berat Bey; “Sorun değil, ben de anlamıyorum” demesi gerekirken, hiç o konuya değinmeden fasulyeden soruları cevaplandırdı.
“Doların yükselişinde endişelenmeli miyiz” sorusuna Berat Bey; “Dolarla mı maaş alıyorsunuz” diye cevap verdi. Pişekâr “hayır” dedi…
Elimdeki kahveyi bilgisayara döktüm o anda… İthal ediliyor kahve de bilgisayar da… Dolarla!
Bana ithal edilmeyen tek bir şey söylesenize çekimin yapıldığı stüdyoda… İzlediğimiz televizyon yerli marka bile olsa parçaları yurtdışından getirilip birleştiriliyor burada!