Murat Muratoğlu: Elimdeki kahveyi bilgisayara döktüm o anda… İthal ediliyor kahve de bilgisayar da… Dolarla!

Gönlümün efendisi Berat Albayrak, günler sonra yüzünü gösterdi… Yandaş haber kanalında canlı yayında… Saltanatın sunucusu; “Ben ekonomiden anlamam” diye başladı.

Berat Bey; “Sorun değil, ben de anlamıyorum” demesi gerekirken, hiç o konuya değinmeden fasulyeden soruları cevaplandırdı.

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“Doların yükselişinde endişelenmeli miyiz” sorusuna Berat Bey; “Dolarla mı maaş alıyorsunuz” diye cevap verdi. Pişekâr “hayır” dedi…

Elimdeki kahveyi bilgisayara döktüm o anda… İthal ediliyor kahve de bilgisayar da… Dolarla!

Bana ithal edilmeyen tek bir şey söylesenize çekimin yapıldığı stüdyoda… İzlediğimiz televizyon yerli marka bile olsa parçaları yurtdışından getirilip birleştiriliyor burada!

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Murat Muratoğlu’nun yazısı