Murat Muratoğlu: Elalem pirzolayı kemiksiz götürüyor, bize hayvanın kemiğini sıyırmak kalıyor

Ortada et yok muhabbeti var. Et de bildiğin temel gıda maddesi… Afrika mı burası? Dünyanın kaç ülkesinde gazeteciler çağrılıp “Halkımızı etle buluşturuyoruz” diye açıklama yapılır? Halk ile et ilişkisi görücü usulüne bağlanır…

Türkiye, dünyada en az et tüketen ülkeler arasında… Oysa et ithalatında dünya ikincisi… Türkiye’de yıllık kişi başı 25 kilo et tüketildiği açıklanıyor. Yalan! Tüketilen eti nüfusa bölünce kişi başı yıllık tüketim 14 kiloda kalıyor. Nüfusun çoğu ancak kasabın önünden geçerken eti görebiliyor. Millet ete hasr’et…

Türkiye’ye ithalatta ikinci dedik… Birinci kim? Amerika… Tabii adamların porsiyonları yemek masasının yarısı olunca… Yılda kişi başı 120 kilo et tüketiyorlar, kişi başına… Ya Avrupa? Kişi başı 80 kilo et tüketiyor yılda.

Elalem pirzolayı kemiksiz götürüyor, bize hayvanın kemiğini sıyırmak kalıyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı