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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Ekonomiyi zaten batırdık, bahane de Amerika’dan gelsin bari

Sahi Türkiye ekonomide neyine güveniyor? Bile bile lades mi oluyor. Zaten batırdık, bahane de Amerika’dan gelsin bari… İnsan ister istemez artık bunu düşünmeye başlıyor.

Hani diyorlar ya; en kötüsü geride kaldı… Hiçbir şey henüz geride kalmadı. Hatta daha yarıya varılamadı. Sahi ‘geride kalması’ için ne yapıldı? Buldum! Seçim tekrarı…

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Dolar, kafayı kaldırdı tekrar. Sen yine hobi olarak S-400’leri al… Ben size ne olacağını söyleyeyim de ekonomide, sonra “Yok efendim ben bilmiyordum”, “Vay efendim neden şirketlerimiz battı?” deme!

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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