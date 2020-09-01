Murat Muratoğlu: Ekonomiyi yöneten birinin bunu bile bilmemesi… Ne bileyim, ben utandım!

Türkiye ekonomisi yüzde 9.9 oranında küçüldü… Tabii ki küçülmenin yüzde 10 değil de yüzde 9.9 olması tamamen tesadüftü! Tek hanede kaldı bu sayede… Şans işte!

Neyse ki; bu aya özel yüzde 10 yerine yüzde 9.9 açıklandı… Çift haneli daralma beklentisinde olanların heveslerini kursaklarında bırakıldı.

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Sorun ekonomik küçülme değil… Sorun tüm dünya küçülürken çıkıp “şöyle iyiyiz, böyle uçuyoruz” minvalinde açıklamalar yapması. Problemin ciddiyetine vakıf olmaması…

Hâlâ diğer ülkelerin küçülme oranlarını gösterip destan yazmaya çalışıyor. Onu bile başaramıyor!

“Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi” deyip altına bir grafik yapıştırmış. Grafiğe göre en kötü durumda yüzde 31.7 küçülme oranıyla Amerika…

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Oysa Amerika’da büyüme verileri yıllıklandırılmış açıklanır. Ülke ekonomisini yöneten birinin bunu bile bilmemesi… Ne bileyim, ben utandım!

Murat Muratoğlu’nun yazısı