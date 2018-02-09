Murat Muratoğlu: Ekonomi iyi gidiyorsa bu destek paketleri niye

İyi de, adama sormazlar mı; “Ekonomi iyi gidiyorsa bu destek paketleri niye?” diye… Bugüne kadar soran olmadı. Herkes alkışladı, paketleri koyacak yer kalmadı! İşe yarayanı pek çıkmadı.

Peki, yine niye algı çalışmalarını başlattılar? Nedeni basit; Hayal satmak zorundalar. Sığınacak icraat bulamıyorlar. Ekonomi fena… Dikiş tutmuyor. Oylar düşüyor.

Bakın, Türkiye’de enflasyon 2004 yılından bile kötü. İşsizlik daha da kötü… Tasarruflar daha kötü… Büyüme şaibeli, büyüyen kesim belli… Cari açık kötü… Borçlanma oranımız çok daha kötü… Yolsuzluk en kötü… Demokrasi yalan dolan, kalmadı inanan!

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Bunlar için müjde, paket, eylem, reform var mı? Yok! O zaman neyleyim ben bu önlemleri? Köye dönüp 300 koyunu gütmek kolay mı? Verelim kendilerine bakalım yapabiliyorlar mı?

Murat Muratoğlu’nun yazısı