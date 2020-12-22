Murat Muratoğlu: Durun bakalım daha, filmin ikinci yarısı başlıyor

Gelişen ülkeler arasında Türkiye ilk yangın çıkabilecek ülke olarak nitelendiriliyor. Bu yüzden en kırılgan ilan ediliyor. Yabancı yatırımcılar arasında bunun anlamı; kaçmaya dahi vakit bulamadan para kaybedebilirsiniz… Kısaca cazip değilsiniz. Parayla yaklaşmayın, patlayabilirsiniz!

Dedim ya yabancı… Tablonun bugünden yarına değişmeyeceği gerçeğini dikkate alırsak yabancı parayı çekmek için ülkenin cazip bir hikayesi olması gerekir… Türkiye’nin hikayesi adeta korku filmi…

Reklam

Durun bakalım daha… Filmin ikinci yarısı başlıyor. Yüzdürülen, ödemeleri ertelenen batık krediler var ya… Hani yaz boyunca zorla zararına kredi verdirilip daha da beter hale getirilmişti…

Bankalara, kredileri batırmayın emri gitmişti. Bilin bakalım nasıl ödenecek bu fatura? Ya da anlatıp sürprizi bozmayayım… Seyredin, ileride anlatırsınız torunlarınıza!

Murat Muratoğlu’nun yazısı