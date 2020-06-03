Murat Muratoğlu: Durum artık ‘Merkez Bankası para bassın, daha çok kredi verilsin’ noktasına geldi

Durum artık “Merkez Bankası para bassın, daha çok kredi verilsin” noktasına geldi. Yerli tasarruf havuzunun neredeyse tamamı krediye dönüştü… Bankalarda para bitti, şirketlerin kredi ihtiyacı bitmedi.

Bir ekonomi yönetimi düşünün, tek alabildiği önlem kredi ile vatandaşa ev ve araba satmak olsun. “İş yaratamıyorum ama size kamu bankalarından ucuza kredi veriyorum!” diye övünüp dursun.

Reklam

Sürdürülebilir mi? Ekonomiyi acilen batırmak istiyorsan neden olmasın?

Dünyadaki örnekler bize göstermiştir ki; finansal krizlere sebebiyet veren en büyük etken kredileri içeren para arzının kontrolden çıkmasıdır.

Ekonominin sihri istikrarda saklıdır. Verirsin gazı, saman alevi gibi parlarsın. Benzin bitince ne yapacaksın? Yayan kalacaksın.

Reklam

Murat Muratoğlu’nun yazısı