Murat Muratoğlu: Doların yol haritası

Zira müjdeyi AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal vermişti. “Seçimden sonra dolar 5 liranın altına inecek” demişti. Belirsizliği bitirmişti.

Ben kendisine güvenip dolarımı 5.30’dan bozdum! Koskoca “hükümet yetkilisi” diyerek çevreme de bozdurttum. Makbuzu nereye yolluyorum? Yalnız ne safmışım! Bir umut seçimden sonra söylemler değişir, biraz adalet gelir, biraz demokrasi kendini gösterir, reformlar falan olur diye düşünüyorum ki… Cumhurbaşkanı o küçük ihtimali de konuşmasıyla sildi attı.

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Bir mazbata uğruna ne ekonomiler batıyor… Doları dış mihraklar değil, vatandaşlar uçuruyor. Yerli yatırımcıların döviz mevduatında 181 milyar dolara çıkmasını yetkililer nasıl açıklıyor?

Murat Muratoğlu’nun yazısı