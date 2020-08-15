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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Doların kopup gideceği belliyken kamu bankaları ucuz dolarları kime sattı?

Kamu bankalarının açık döviz pozisyonu 12.2 milyar dolara çıktı. Nasıl? Dövizi 7 liranın altında tutmak için olmayan dolarlarını sattılar. Ne işe yaradı? Hiç!

Doların kopup gideceği bu kadar belliyken kamu bankaları ucuz dolarları kime sattı?

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