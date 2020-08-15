Murat Muratoğlu: Doların kopup gideceği belliyken kamu bankaları ucuz dolarları kime sattı?

Kamu bankalarının açık döviz pozisyonu 12.2 milyar dolara çıktı. Nasıl? Dövizi 7 liranın altında tutmak için olmayan dolarlarını sattılar. Ne işe yaradı? Hiç!
Doların kopup gideceği bu kadar belliyken kamu bankaları ucuz dolarları kime sattı?
Yaramazlara biraz batar!
Kamu bankalarının açık döviz pozisyonu 12.2 milyar dolara çıktı. Nasıl? Dövizi 7 liranın altında tutmak için olmayan dolarlarını sattılar. Ne işe yaradı? Hiç!
Doların kopup gideceği bu kadar belliyken kamu bankaları ucuz dolarları kime sattı?
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
İstanbul Alibeyköy’de trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Emre E. tutuklandı.
Epic Games şirketinin Fortnite oyunu, Apple’ın App Store’undan kaldırılmasından sonra, şimdi de Android cihazların erişimindeki Google Play Store’dan kaldırıldı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu, Covid-19 pandemisine ilişkin beşinci ay değerlendirmesini yaptı: “PCR testi ile tanı alanların 9.9 katı kadar aktif vaka var.”
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye göre mahalle denetim ekipleri kurulacak ve evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında adli işlem yapılacak.