Murat Muratoğlu: Doların kopup gideceği belliyken kamu bankaları ucuz dolarları kime sattı?

Kamu bankalarının açık döviz pozisyonu 12.2 milyar dolara çıktı. Nasıl? Dövizi 7 liranın altında tutmak için olmayan dolarlarını sattılar. Ne işe yaradı? Hiç!

Doların kopup gideceği bu kadar belliyken kamu bankaları ucuz dolarları kime sattı?

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Murat Muratoğlu’nun yazısı