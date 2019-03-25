Murat Muratoğlu: Doları kim zıplattı?

Peki, “dolar” bizde neden zıvanadan çıktı? Hangi birinden başlayayım?

İktidara ve devlet kurumlarına göre bütün hikaye, Amerika’nın en büyük bankası JP Morgan’ın Türk Lirası üzerinde hile yapması… Zira tam da seçim öncesi dış mihrak lazımdı…

Açıklamaya göre banka, müşterilerini yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde TL satmaya dolar almaya yönlendirdi. Şikayetler üzerine de “inceleme” başlatıldı.

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Şikayet neydi? Bir rapor yazdı, dolar/TL beklentisini 5.90 olarak açıkladı. Neden olarak da Merkez Bankası’nın döviz rezervinin çok hızlı erimesini temel aldı. Güzel kardeşim yatırım bankasının işi bu… Ondan beklenen, tavsiye verip rapor yazması zaten…

Murat Muratoğlu’nun yazısı