Murat Muratoğlu: ‘Dolara yatırım yapanlar yaya kalabilir’ lafını kim etmişti?

Melih Gökçek, “24 Haziran’dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca seyreyleyin gümbürtüyü. Dolar tepetaklak düşecek inşallah…” demişti. Sizce yönlendirici mi?
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Seçimden sonra dolar 5 TL’nin altına inecek” dedi. Ülkeyi AKP yönettiğine göre içeriden bilgi almış kendisi… İnmedi! Onu dinleyip zarar edenler parasını geri alabilirler mi?
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Sahi “Ben inanıyorum ki 3.50’nin de altına düşecek” deyip yatırım danışmanlığı yapan kimdi? “Dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilir” lafını, dolar 2.59 lira seviyesindeyken kim etmişti?
Düşününce, “Sakın dolar almayın, duvara çarparsınız” da aklıma geldi. Zira ismini tam olarak hatırlayamadım şimdi… Kimdi ah, kimdi, kimdi, kimdi söyle?