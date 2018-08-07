Murat Muratoğlu: Dolar artmadı, TL’nin gramajı azaldı

“Türk Lirası negatif ayrıştı” deyiver kimse anlamasın… Kafalar karışsın. Haberlerde “5.15 lira 1 dolar oldu” veya “Türk Lirası’nda metal yorgunluğu” deyip işin içinden çıkarsın.

Gerekirse birini ayarlarsın; “kimse sabrımızı test etmeye kalkmasın!” ile başlayıp, “dolar haddini aştı” ile konuyu bağlarsın.

Alternatifleri de mevcut… Dolar artmadı, TL’nin gramajı azaldı. Dolarda TL bereketi… TL’de indirim, dolarda güncelleme… AKP rekorlara doymuyor, dolar da istikrar sürüyor.

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Türkiye’nin yükseleni dolar… Dolarda bir kıpraşma var. Geceydi. Her yer zifiri karanlıktı. Biraz da sis vardı. Biri geldi aniden doları artırdı. Acaba kim yaptı? Eleştirecek zamanı geçtik. Seyreyle enkazı!

Murat Muratoğlu’nun yazısı