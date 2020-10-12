Murat Muratoğlu: Diyanet’in ödeneği için kişi başına yıllık 153 lira ödeyeceğiz

2021 yılı bütçesinde Diyanet için teklif edilen miktar 12.9 milyar lira… Sadece Diyanet’in bütçe ödeneği için kişi başına 153 lira ödeyeceğiz yılda… Dört kişilik bir ailenin diyanete zorunlu katkısı yıllık 612 liraya geliyor bu hesapla…

Diyanet niye bakanlık olmuyor? Harcadıkları para bakanlıkların bütçesini fersah fersah aşıyor.

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İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı… Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı… Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı… Tamamının bütçesi, Diyanetin bütçesinin altında…

(…)Lafa gelince İslam’da ruhban sınıfı zinhar… Lakin bütçesi 12.9 milyar… Müftülerin bile makam araçları, şoförleri var.

Oysa İslam’da kul ile Allah arasında aracı yoktur. Sahi, müslümanlıkta “din adamı” diye bir kavram var mı? Dinden para kazanmak helal mi? Bu konulara hiç değinildi mi? Yoksa birilerinin işine mi gelmedi?

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Murat Muratoğlu’nun yazısı