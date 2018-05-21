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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Dışarıdan gelen para biraz kesilince hem dolar artıyor, hem faiz yükseliyor delice… 

Bana biri anlatsa ya; “Dış güçler nasıl yükseltiyorlar bu doları? Ya da faizi!” Durun ben anlatayım… AKP İktidarları süresince Türkiye, 2003’ten 2018’e 555 milyar dolar cari açık verdi. Dışarıdan 642 milyar dolar para geldi. Dışarıdan gelen para biraz kesilince hem dolar artıyor, hem faiz yükseliyor delice… Buyurun bakın ne yapıyor dış güçler bize!

Bu parayı biz ne yaptık? Tükettik, yedik, betona gömüp yandaşa dağıttık. Yıllardır ülke ekonomisi öyle kötü yönetildi ki! Adeta peşkeş çekildi. Bugün verilen her kuruş kredi, yabancının Türkiye’ye verdiği borç ve zamanı geldiğinde ödenecek faizi…

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Ne biçim iktidar ki bu, dış güçlerin oyunlarına yıllardır çare bulamadı. Dış güçler dedikleri de 2003 yılından beri ülkeye 642 milyar dolar para soktu. Ne zaman borç istesek dış güçler bizi paraya boğdu… Alırken iyiydi de şimdi adı “operasyon” mu oldu?

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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