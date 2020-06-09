Murat Muratoğlu: Demek son çareye başvurdular

Öyle bir karar aldılar ki, Merkez Bankası özel şirketlere kredi verecek. Kanunun ilgili maddesine göre bunu yapamaz! “Türkiye de mi?” derken gülesim geldi…

İlla canının istediği şirkete kredi vermek mi istiyorsun? Kamu bankaları var! Ne o kredi limitlerini mi doldurdular? Yine sermaye artırırlar! Çok mu göze batıyorlar? Bu sefer de Eximbank üzerinden kredi kullandırırlar. İyi de karşılığında döviz almalılar. Demek son çareye başvurdular!

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Bu işi bankalar yapar. Kredi vermek için sermaye koyar, mevduat toplar veya borç alırlar. Merkez Bankası ne yapacak? Para basıp kredi verecek!

Benim esas merakım para basıp hesabına kredi olarak geçtiği şirketler açıklanacak mı? Yoksa ‘ticari sır’ olarak mı kalacak? Lakin krediyi alacak şirketleri tahmin etmek pek de zor olmayacak!

Murat Muratoğlu’nun yazısı