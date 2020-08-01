Murat Muratoğlu: Dar gelirlinin nefes alacak hali kalmadı, vergi indirmenin nedir faydası?

Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir misali KDV ve stopaj indirimleri geldi. Geç kaldılar ama hiç yoktan iyiydi…

Tabii kimse böyle bir hamle beklemiyordu. Virüs bile abandone oldu! Duygulandırdılar beni… Gözlerim buğulandı… Yok yok ağlamıyorum bir şey kaçtı.

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Madem gelir kaybını göze aldın, bordrolu çalışanların gelir vergisini düşür. Ücretlilerin vergilerinde indirim yap. Hem çalışana hem işverene yarasın.

Dar gelirlinin nefes alacak hali kalmadı. Vergi indirmenin nedir faydası? Eğer cebinde yoksa parası? Kredi mi çekecek? Ya sonra nasıl ödeyecek?

Murat Muratoğlu’nun yazısı