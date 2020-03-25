Murat Muratoğlu: Çıktım balkona, ‘İlan ediyorum, halim olağanüstü’ diye bağırdım etrafa

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor” dedi… İlan etme yetkisini bana sayın bakanım verdi!

Koskoca Bakan, bir şey bilmeden konuşacak hali yok ya… Çıktım balkona; “İlan ediyorum, halim olağanüstü!” diye bağırdım etrafa… Bakan söyledi sonuçta…

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Madem devlet bana bakamıyor, kendi olağan üstü halimde kredi kartı ödemelerini 6 ay erteleme kararı aldım.

Su, elektrik, doğalgaz ödemelerini ikinci bir emre kadar durdurdum. KDV, stopaj, gelir vergisini kaldırdım. Şimdi onlar düşünsün!

Zaten Euro’ya geçiyorum. Temmuz ayı gibi Avrupa Birliği’ne üyelik başvurumu yapacağım. Bir de saray yaptırma niyetim var ama ev halkından çıkmaz o kadar para!

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Tabii bu OHAL konusunda yeniyim. Geçmiş tecrübelere baktığımda “Demokrasi işlemiyor, Meclis işlevsiz” diyorduk, anlatamıyorduk. Meğer önce soğuk geliyormuş, yönettikçe insan alışıyormuş!

Murat Muratoğlu’nun yazısı