Murat Muratoğlu: Çay kendisinden, askıda ekmek Bahçeli’den; bedava yaşıyoruz valla

Özellikle son bir yıldır kendisine olan hayranlığım her geçen gün daha da artıyor. Halkımız istemiş ve hak ettiğini yaşıyor. Çay var içersen, sandık var oy verirsen…

Çay kendisinden, askıda ekmek Bahçeli’den… Bedava yaşıyoruz valla…

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Nasıl olsa ülkede yaşayanların fakirleştiğine inandıramıyoruz kendilerini… Kriz falan yok ülkede… “Var” dersen hain damgasını yapıştırırlar üstüne…

Dolar arttı diyoruz, ‘dolarla mı maaş’ alıyorsunuz diyorlar. Hayat pahalanıyor diyoruz, “Vatandaşın Mercedes’le, BMW ile işi yok” diyorlar. “Eve ekmek götüremiyoruz” cümlesine de cevap “keyif çayı iç” olacak tabii… Ne bekliyorsun ki?

Murat Muratoğlu’nun yazısı