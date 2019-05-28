Murat Muratoğlu: Çaktırmadan faizleri artırıp ‘Artırmadık’ diyelim

Sen git ülkeyi 17 yıldır tek başına yönet, sonra durumdan şikayet et! Bulduğun çözümler ile insan aklıyla alay et. Ekonomiyi mahvet. İşte budur maharet!

Döviz artınca “Türkiye düşmanlarının işi” diyelim. Çok yoğun ekonomik saldırıya maruz kaldığımızı söyleyip sorumluluğu üzerimizden atalım.

Çaktırmadan faizleri artırıp, “Artırmadık” diyelim. Faizden haz etmediğimizi de belirtelim.

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Kamu bankalarına her gün döviz satması için emir verelim. Sattığı dövizin, kimin dövizi olduğunu açıklamasın. Üzümünü yiyen bağını sormasın!

Bankalar kâr etti, hepsi faiz düşürsün. Bankalar herkese kredi versin. Kredi vermeyen banka müfteri ilan edilsin.

Diğer yandan herkes para biriktirsin, tasarruf etsin. İşsizlik Fonu’nu zaten yemişsin. Onun yerine zorunlu BES gelsin. Yanına da Kıdem Tazminatı Fonu eklensin. Bunları birleştirip ‘fon’ yapalım. Hükümetin emrine kaynak olarak sunalım.

Murat Muratoğlu’nun yazısı