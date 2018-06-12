Murat Muratoğlu: Büyümeyi açıklayan kurum finansal manipülasyon yapıyor

Bırak oynamayı, oynatmaya az kaldı. Türkiye yüzde 7.4 büyüdü… Sen de bunu yedin! Nedir bu büyüme? Büyümeyi açıklayan kurum inandırıcılığı kalmayan finansal manipülasyon yapıyor ve ölçüm şablonunun tamamen yanlış…Büyümeyi daha önceki serideki ölçüm hatalarına bağlayıp bunların neler olduğu hakkında bilgi vermiyor. “Eskiden hesapladığın yöntemle kaç büyüdüğümüzü söyle de karşılaştırma yapalım“ diyoruz. Açıklayamıyor! Belli ki iktidarın gölgesinde fesat odaklarına ders veriyor. Sonuçta milli mücadele… Yüzde 20 büyüdük deyiverse, kime ne?

Kapı ziline oynayan piyasa bile inanmadı bu büyümeye… Faizler arttı, Türk Lirası değer kaybetti. Yabancı yatırımcı “Büyüyor da bana mı büyüyor” diyerek kaçmaya devam etti. Borcun büyümesini ekonominin büyümesi sanıyorlarsa, diyecek bir şey yok. Türkiye bir yılda 57 milyar dolar cari açık verdi. Açık son bir yılda yüzde 64 büyüdü. Al işte bak, bu da büyüme! Elin parasıyla elin malını alıyoruz, deftere yazdırıyoruz. Büyüdük diye seviniyoruz. Elalemin kredi derecelendirme şirketi “Çok borçlandınız” diye kredi notumuzu düşürünce de laf ediyoruz.

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Murat Muratoğlu’nun yazısı